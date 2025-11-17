Истребители НАТО пролетят над граничащей с Россией страной

Маневры пройдут в период между 10:00 и 22:00 по местному времени Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Истребители стран НАТО пролетят в небе над Эстонией. Серия тренировочных полетов запланирована с 17 по 23 ноября. Об этом сообщило эстонское национальное телерадиовещание.

«Маневры пройдут в период между 10:00 и 22:00 по местному времени (с 11:00 до 23:00 мск). Часть полетов пройдет на малых высотах, но не ниже 152 м над землей», — сообщила национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR. В рамках проводимых учений запланированы полеты со сверхзвуковой скоростью. Они будут осуществляться на высотах, которые установили органы гражданской авиации балтийской республики.

Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) не имеют своих военных самолетов, чтобы круглосуточно охранять свое небо. Потому это делают другие страны НАТО. С 2004 года истребители союзников по очереди приезжают на базу Зокняй в Литве и дежурят там. А с 2014 года часть самолетов размещают также на базе Эмари в Эстонии.

