История любви длиною в 40 лет: как живет семья Стриженовых, которую наградил Путин

Александр и Екатерина Стриженова вместе уже 40 лет Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов России звездной семье телеведущих — Екатерине и Александру Стриженовым. Документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Эта пара является одной из самых известных и гармоничных в российском шоу-бизнесе — их брак длится уже почти 40 лет. Стриженовы познакомились еще в юном возрасте на съемках фильма «Лидер» и с тех пор не расставались. Подробнее об их истории любви и жизни сейчас — в материале URA.RU.

Екатерина Стриженова — от танцев в «Калинке» до «Доброго утра»

Екатерина Стриженова (в девичестве Токмань) родилась в марте 1968 года в московской интеллигентной семье. Ее отец был писателем и журналистом, основателем журнала «Студенческий меридиан», а мать — филологом и сотрудницей администрации президента. Когда будущей актрисе было всего шесть лет, семью постигла страшная трагедия: от рака умер ее отец. Мать, ставшая в 36 лет вдовой, полностью посвятила себя детям. В память о муже она даже перестала праздновать свой день рождения.

Творческие способности Екатерины проявились достаточно рано. Она занималась в знаменитом хореографическом ансамбле «Калинка», вела детские концерты, а затем и программы на телевидении. Решительный характер привел ее на кинопробы: узнав о кастинге в фильм «Лидер», она уверенно отправилась на него и получила свою первую роль. Именно на съемках этой картины в Сочи произошла ее судьбоносная встреча с будущим мужем.

После окончания школы и института Стриженова полностью связала свою жизнь с телевидением. Наибольшую известность и народную любовь ей принесла работа в качестве ведущей утренней программы «Доброе утро» на Первом канале, которую она вела вместе с супругом на протяжении многих лет. Указом президента РФ в 2025 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Александр Стриженов — наследник актерской династии

Стриженов родился в семье актеров Фото: Агентство «Москва»

Александр Стриженов был буквально рожден за кулисами. Его отец — народный артист СССР Олег Стриженов, звезда советского кинематографа. Мать — народная артистка РФ Любовь Стриженова (в девичестве Земляникина). С самого детства будущий режиссер был погружен в атмосферу театра и кино. Уже с семи лет он выходил на сцену МХАТ, где служили его родители, и снимался в телеспектаклях.

После окончания школы-студии МХАТ он начал играть в театре и кино, но настоящая известность пришла к нему на телевидении. Вместе с женой Екатериной они стали лицами программы «Доброе утро», которую вели почти десятилетие. Параллельно он раскрылся как талантливый режиссер, сценарист и продюсер («Любовь-морковь», «Юленька»). Сегодня он также ведет документальный цикл «Легенды телевидения».

История любви: от скепсиса до серебряной свадьбы

Первая встреча на съемочной площадке

Стриженовы познакомились на съемках фильма «Лидер» Фото: Alexander Keltik / Russian Look / Global Look Press

Александр и Екатерина Стриженовы познакомились в начале 1980-х годов на съемках фильма «Лидер» в Сочи. На момент знакомства обоим было по 14 лет. Для Екатерины это был кинодебют, тогда как Александр уже имел опыт работы в кино и театре, поэтому ему досталась главная роль. Первое впечатление у них друг о друге было скептическим: будущей телеведущей молодой человек показался высокомерным мажором. Она, в свою очередь, также не произвела на него особого впечатления.

Нетипичные ухаживания и зарождение чувств

Несмотря на это, молодой человек вскоре осознал, что испытывает глубокую симпатию к партнерше по съемкам. Проявив настойчивость, он начал ухаживать за актрисой. Поскольку денег на покупку цветов у него на тот момент не было, Стриженов пошел на отчаянный шаг — каждую ночь он собирал охапки тюльпанов с городской клумбы у памятника Ленину в центре Сочи и преподносил их девушке. Тогда сердце девушки растаяло, и она влюбилась в него. На момент окончания съемок они уже жили вместе.

Три предложения и тайное венчание

Мать Екатерины не сразу дала согласие на ее свадьбу с Александром Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

По возвращении в Москву молодой человек предложил своей возлюбленной вступить в брак, однако мать девушки не дала согласия. Сначала она выдвинула условие окончить школу, а в следующий раз — дождаться совершеннолетия. Тогда Стриженов заявил, что брак неизбежен и все формальности — лишь условность. И только с третьей попытки, видя твердость его намерений, мать девушки дала свое благословение.

Пара решила заключить церковный брак до официальной регистрации. Свадьбу же молодые сыграли 24 октября 1987 года — в день рождения матери невесты. Екатерина остановила выбор на этой дате, чтобы порадовать маму и вернуть в ее жизнь праздник.

"Венчали нас с Катей, когда вечерняя служба закончилась. Было очень романтично. Катька в выпускном платье — белом в розовый цветочек. Возможно, именно в венчании секрет того, что мы вместе так много лет. Ты же перед алтарем сказал Богу: «Я очень этого хочу». И тебя услышали", — вспоминает Стриженов.

Рождение детей и первый серьезный кризис

Спустя год после свадьбы Стриженовы стали родителями. 13 апреля 1988 года у них родилась дочь Анастасия. Она появилась неожиданно, но стала желанным ребенком. Во время беременности жены Александр заботился о супруге, а после рождения дочери активно участвовал в ее воспитании: пеленал, купал, водил в художественную школу.

Вскоре после рождения дочери в семье случился первый серьезный кризис. По возращении с гастролей Екатерина была недовольна, что ее в аэропорту встретил не муж, а его водитель. После этого она собрала вещи, забрала дочь и переехала на другую квартиру. Два месяца они жили раздельно. Александр не оставлял попыток восстановить отношения, и в итоге супруги снова сошлись — это произошло, когда они работали вместе над телевизионным проектом.

После этого Стриженовы стали ценить время, проведенное вместе и больше не расставались. Спустя 12 лет после рождения первого ребенка Екатерина вновь забеременела. Супруги рассчитывали, что у них родится мальчик, но УЗИ показало, что будет вторая девочка. Они назвали ее Александрой.

Как живут Стриженовы сегодня

В 1988 году у Стриженовых родилась дочь Анастасия Фото: Любимов Андрей / Агентство «Москва»

В настоящее время Стриженовы наслаждаются ролью бабушки и дедушки. У них трое внуков — Петр, Александр и Георгий, которых им подарила старшая дочь Анастасия. Петр занимает особое место в сердцах Стриженовых — они с теплотой называют его «третьим ребенком».

«И я вам хочу сказать, что мальчик — это совсем не девочка. Это вообще другой кордебалет! С девочками намного проще. Попробуй заставь Петю сделать не так, как он считает нужным. Единственный авторитет — это дед», — так актриса отзывалась о внуке, которого в семье называют Петей Петровичем.

