Общество

Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо»

Валерий Карпин сосредоточится на национальной сборной России
17 ноября 2025 в 21:24
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщается в заявлении, опубликованном от имени тренера.

Карпин подчеркнул, что его решение — взвешенное и продуманное. «Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском „Динамо“ и полностью сосредоточиться на национальной сборной России», — говорится в заявлении. Тренер выразил благодарность руководству, игрокам, сотрудникам клуба и болельщикам, а также отметил, что у «Динамо» есть все для достижения высоких результатов.

В своем заявлении Карпин отметил, что сейчас его главным приоритетом является работа с национальной сборной: подготовка к отдельным матчам и возвращение команды на международный уровень.

