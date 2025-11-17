Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщается в заявлении, опубликованном от имени тренера.
Карпин подчеркнул, что его решение — взвешенное и продуманное. «Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском „Динамо“ и полностью сосредоточиться на национальной сборной России», — говорится в заявлении. Тренер выразил благодарность руководству, игрокам, сотрудникам клуба и болельщикам, а также отметил, что у «Динамо» есть все для достижения высоких результатов.
В своем заявлении Карпин отметил, что сейчас его главным приоритетом является работа с национальной сборной: подготовка к отдельным матчам и возвращение команды на международный уровень.
