У зарубежных активов «Лукойла» нашелся покупатель

Reuters: Chevron хочет купить активы «Лукойла»
17 ноября 2025 в 21:41
На активы «Лукойла» нацелилась американская компания

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Крупная американская энергетическая компания Chevron рассматривает возможность покупки зарубежных активов «Лукойла». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

"Источники сообщают, что Chevron присоединяется к гонке за возможность покупки активов «Лукойла» <...> Chevron присоединится к Carlyle и другим компаниям в борьбе за портфель «Лукойла»",— пишет Reuters. Там же отметили, что стоимость активов оценивается в 20 миллиардов долларов.

Интерес Chevron к активам российской компании связан с санкциями, введенными Минфином США в октябре 2025 года. Министерство разрешило проводить транзакции с зарубежными активами «Лукойла»до 13 декабря.

Ранее уже сообщалось о переговорах с другими заинтересованными сторонами. Среди других потенциальных покупателей зарубежных активов «Лукойла» — американский инвестиционный фонд Carlyle, компании из Румынии и Казахстана. Швейцарский трейдер Gunvor также выражал готовность приобрести активы, но позже отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать необходимую лицензию.

В пятницу, 14 ноября, администрация президента США Дональда Трампа предоставила потенциальным покупателям разрешение на проведение переговоров с российской компанией «Лукойл» относительно приобретения ее зарубежных активов, сообщил Reuters. Кроме того, было дано согласие на установление деловых отношений с нефтеперерабатывающим заводом компании в Бургасе.

