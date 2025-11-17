Чем удивит пятый конгресс молодых ученых

Форум посвятят 80-летию атомной промышленности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организаторы V Конгресса молодых ученых представили структуру деловой программы форума, который пройдет с 26 по 28 ноября 2025 года в «Сириусе». Главная тема — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». Форум посвятят 80-летию атомной промышленности, а ключевой акцент сделают на вопросах энергетике и и роли научных исследований в развитии отрасли. Об этом сообщили на конгрессе.

Программа включает:

• «Большие вызовы: импульс развития» — атомная и химическая промышленность, космос, энергетика, биотехнологии, искусственный интеллект.

• «Инициативы Десятилетия науки и технологий» — развитие научных кадров, популяризация исследований, влияние научной фантастики на науку.

• «Потенциал будущего» — подготовка ученых и инженеров, развитие научной инфраструктуры, цифровизация исследований.

• «Поля взаимодействия» — международное научное сотрудничество, форум БРИКС, научная дипломатия.

Программа опубликована на официальном сайте Росконгресса. В этом году на форуме появятся новые форматы. Среди них — «Обратная связь», предполагающая прямой диалог молодых ученых с представителями власти и бизнеса, и «Константы науки» — цикл лекций лауреатов Государственной премии. Для участников также заработает сервис научных знакомств и пройдет детский научный форум.