В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудники полиции и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство местной жительницы. Им оказался 36-летний уроженец села Черемхово, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Известно, что в момент нападения пострадавшая шла на смену в продуктовый магазин, в котором работает. Нападавший набросился на нее сзади и ударил ее ножом больше 10-ти раз. Увидев приближающуюся машину, он выбросил оружие и скрылся.
«Взяли злодея по месту жительства в доме барачного типа. Здесь нашли вещи со следами крови, которые он хотел постирать. На вопрос сыщиков: „Зачем хотел убить?“. Он хладнокровно ответил: так получилось», — рассказал глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.
Он также добавил, что ранее мужчина две недели злоупотреблял алкоголем, а перед происшествием резко прекратил пить. Известно, что задержанный работал токарем на местном предприятии, ранее судим не был. В содеянном мужчина полностью сознался. Следствие рассматривает вопрос о назначении подозреваемому судебной психолого-психиатрической экспертизы.
«Фигурант доставлен в следственный отдел для проведения с ним необходимых следственных действий. После предъявления мужчине соответствующего обвинения будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Нападение на свердловчанку произошло утром 2 июля. Пострадавшую с ножевыми ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии. В поисках нападавшего участвовал весь личный состав оперативных служб полиции Каменска-Уральского.
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