Президент России Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп по результатам встречи на Аляске могут представить план прекращения огня на Украине. С таким мнением выступил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Помимо этого, как заявляют эксперты и аналитики, переговоры могут привести к территориальным уступкам, остановке наступления ВС РФ на фронте и отказу от требования нейтрального статуса Украины. Как еще встреча Трампа и Путина повлияет на ход спецоперации — в материале URA.RU.
Прогнозируется подписание соглашения о прекращение огня
По итогам встречи может быть представлен российско-американский план по условиям прекращения огня на Украине, сообщил Суслов. Он отметил, что после согласования такого документа стороны смогут приступить к заключительным переговорам по конфликту. Встреча Путина и Трампа, в целом, станет важным шагом на пути к мирному урегулированию.
Предстоящая беседа президентов России и США имеет глобальное значение и способна снизить напряженность между двумя странами. Такое мнение высказал бывший конгрессмен-демократ Деннис Кусинич, отметив, что Владимир Путин проявил терпение, силу и рассудительность в сложной международной обстановке.
При этом прекращения огня недостаточно для полного урегулирования конфликта. Так, США должны добиваться от Евросоюза отказа от агрессии. При этом экс-дипломат отметил, что для достижения устойчивого мира Вашингтону следовало бы рассмотреть вопрос о роспуске НАТО.
Встреча Путина и Трампа способна «помочь прекратить страдания» Москвы и Киева. «Президент Трамп может изменить эту ситуацию», — добавил экс-законодатель. Он также отметил важность дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном для продвижения к ядерному разоружению.
Возможность для «заморозки» конфликта
Возможность «замораживания» конфликта в Киеве становится все более реальной на фоне ожидаемых изменений после переговоров. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Есть определенные сигналы, и у нас также есть интуиция, что, возможно, замораживание конфликта <...> ближе, чем дальше», — отметил премьер.
Решения территориальных вопросов
Вашингтон может надавить на Киев для территориальных уступок
Согласно информации The New York Times, существует вероятность того, что США после переговоров окажут давление на Украину с целью урегулирования территориальных вопросов в пользу РФ. При этом подчеркивается, что подобные уступки повлекут за собой серьезные политические и боевые последствия для Киева.
Аналогичный вывод содержится и в материале агентства Reuters. В публикации отмечается, что Дональд Трамп долго готовился к переговорам с Москвой. После возвращения в Белый дом в январе 2025 года он начал предпринимать конкретные шаги по возобновлению диалога с Владимиром Путиным, стремясь завершить конфликт.
РФ может получить контроль над рядом регионов, если будет определена легитимность Зеленского
Переговоры Путина и Трампа могут стать ключевым этапом в урегулировании украинского кризиса и являются историческим событием, сообщил преподаватель РЭУ имени Плеханова Борис Первушин. Он также отметил территориальную составляющую, которая будет отражена в возможном итоговом соглашении.
Так, согласно его прогнозам, Москва может получить полный контроль над Херсонской, Запорожской областями и ДНР, а Киеву перейдут Сумская, Харьковская и Днепропетровская области. Однако для этого сторонам предстоит определить легитимность Зеленского как лидера, способного обеспечить выполнение договоренностей.
Кроме того, переговоры позволят оценить степень готовности США к конструктивному диалогу и возможному сближению с позицией России по украинскому вопросу. Эксперт считает, что американский лидер, принимая участие во встрече, берет на себя роль гаранта или потенциального посредника, способного убедить Зеленского подписать мирное соглашение. Подобное — это попытка перевести украинский кризис из боевой в политическую плоскость и добиться компромисса между сторонами, передает ТАСС.
Колесник: Москва не планирует отдавать Киеву свои новые регионы
Россия не планирует отдавать Украине территории, которые официально входят в состав страны в рамках Конституции, сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник. Таким образом он прокомментировал обсуждение возможного обмена территориями в ходе встречи Путина и Трампа.
Парламентарий также подчеркнул, что на фоне переговоров армия РФ не будет снижать темпы наступления в зоне спецоперации. Любая пауза на фронте даст ВСУ возможность перегруппироваться — в Москве считают подобный шаг ошибкой. По словам Колесника, наступления на фронте будут продолжаться до установления долгосрочных договоренностей о мире.
Наступления на фронте могут быть остановлены
Bloomberg со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что РФ может приостановить наступательные действия в Херсонской и Запорожской областях, подконтрольных Украине, в обмен на признание за ней всего восточного Донбасса и Крыма. Подобное, по данным агентства, может произойти в рамках прогнозируемого между Москвой и Вашингтоном соглашения о территориальном урегулировании.
Однако пока неясно, предусматривает ли возможный документ возврат Киеву каких-либо территорий, находящихся сейчас под контролем России. Также и финальные условия соглашения на данный момент не определены и могут измениться в ходе консультаций сторон. Остаются нерешенными и вопросы контроля над стратегическими объектами, в частности насчет Запорожской атомной электростанции (АЭС), которая регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
Возможные компромиссы — отказ от требования нейтралитета Украины, вывод войск и нерасширение НАТО
В числе рассматриваемых в рамках переговоров компромиссных вариантов называется отказ от требования нейтрального статуса Украины в обмен на определенные гарантии по нерасширению НАТО. Кроме того, обсуждается вывод российских войск из Сумской и Харьковской областей при условии сохранения контроля над подконтрольными украинским властям территориями ДНР, отмечает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Иван Лошкарев.
"Среди возможных компромиссов — отказ от требования нейтралитета Украины в обмен на какую-то форму нерасширения НАТО, вывод войск из Сумской и Харьковской областей в обмен на неосвобожденные территории ДНР. По всей видимости, в переговорах с американцами российская сторона активно не педалирует гуманитарную тему — чествование нацизма на Украине, гонения на каноническое православие, защита прав русскоязычных", — заявил эксперт для "Известий".
По его словам, отсутствие внимания к гуманитарным вопросам связано с тем, что Дональда Трампа прежде всего интересует экономическая составляющая конфликта. В связи с этим основная интрига переговорного процесса- какие именно гуманитарные положения будут отражены в итоговом соглашении.
Саммит может принести «хорошую новость»
Президенты России и США могут достичь прогресса в урегулировании конфликта во время личной встречи, заявил экс-аналитик ЦРУ, антивоенный активист и правозащитник Рэй Макговерн. Встреча двух лидеров способна принести «хорошую новость».
По его словам, у российской стороны есть значительные преимущества в вопросах урегулирования текущего кризиса. Также, если Вашингтон согласится пересмотреть курс Киева на вступление в НАТО и прекратить стране поставки оружия, то это может стать ключом к деэскалации ситуации в стране.
«У президента Путина на руках сильные карты, когда дело касается Украины. Стороны могут договориться об ограниченном прекращении огня, если США дадут согласие обернуть вспять необратимый путь Украины к членству в НАТО», — отметил эксперт в интервью ТАСС.
