«Фарфор Сысерти» выпустит тарелки с цирком, заводом и уральской живописью

Уральская посуда будет такая же минималистичная, как и в IKEA Фото: сайт Школы дизайна НИУ ВШЭ

«Фарфор Сысерти», который стремится заменить ушедшую IKEA, продолжает реанимироваться после кризиса и в скором времени запустит в производство новый дизайн посуды. Графическим оформлением занимались студенты Школы дизайна НИУ ВШЭ под кураторством художника Андрея Люблинского, говорится на сайте университета. Реализовывать проекты будет команда «Антихрупкость», которая помогает возродиться свердловскому предприятию.

Всего появится три линейки посуды. Первая — «Цирк» от Натальи Судомойкиной, в набор войдут две тарелки с изображением купола Екатеринбургского цирка. Вторая серия — «Земля и фабрика», авторства Ксении Ивановой, посвящена промышленному пику Свердловска 1920-х годов и заводским столовым. Последний дизайн «В поле» придумала Александра Павлова — с ее подачи на посуде появится цветок, символизирующий солнце в урало-сибирской живописи.

«Результат коллаборации стал для меня приятным сюрпризом — порадовал высокий качественный уровень предложенных проектов, часть из которых уже запущена в тираж, что, на мой взгляд, одинаково важно как для самих авторов, так и для Школы дизайна», — поделился Люблинский. Первыми в конце ноября поступят в продажу тарелки «Цирк», другие две серии появятся в начале 2025 года.

В 2023 году команда «Антихрупкости» помогла заводу «Фарфор Сысерти» повысить доходы с помощью выпуска новой посуды. Особой популярностью пользовались кружки с конструктивистскими зданиями Екатеринбурга. Продукт настолько понравился людям, что посуду стали заказывать даже из Мексики и США.

Также уральское предприятие недавно выпустило кружки с московскими зданиями. Поклонникам фарфора предлагается приобрести «Наркомфин», «Хлебозавод», «Зотов-центр», Московский планетарий и музей транспорта Москвы.