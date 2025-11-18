Армия России освободила два новых пункта в зоне СВО
18 ноября 2025 в 14:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Очередные населенные пункты перешли под контроль российским войскам. Армейские группировки взяли под контроль села Цегельное в Харьковской области и Нечаевку в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны России.
