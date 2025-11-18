Звездная подтанцовка Булановой не может найти работу
Артисты ушли из коллектива после конфликта с директором Булановой, указано в материале (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Подтанцовка заслуженной артистки России Татьяны Булановой столкнулась с проблемами в поиске работы. Они оказались невостребованными и просят высокую оплату. Информация об этом появилась в новостных telegram-каналах.
«Бывшая подтанцовка Татьяны Булановой не может найти работу — легенды рилсов словили звезду, устроили пьяный дебош на гастролях и ушли в поисках места пожирнее. Но оказались невостребованными — не хотят тренироваться и просят гонорары уровня звезд», — указано в посте telegram-канала Mash.
В тексте указано, что конфликт произошел в начале ноября этого года, когда Максим и Алена Алалыкины находились в состоянии алкогольного опьянения и начали будить пассажиров в утреннем поезде. Директор Булановой вмешался, чтобы их успокоить, после чего подтанцовка прекратила сотрудничество.
В сентябре этого года уже происходили изменения в составе певицы. Ранее она выступала с тремя танцорами, однако тогда перестал выступать Дмитрий Берегуля. По словам артистки, в коллективе он больше не работает.
