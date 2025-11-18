Верховный суд разъяснил, в каких случаях нет вины за неуплату штрафа

ВС РФ подчеркивает, что все обстоятельства должны быть тщательно проверены судьей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Длительное нахождение на стационарном лечении или нахождение на территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации исключают вину за неуплату административного штрафа. В каких случаях неисполнение административного наказания не считается правонарушением разъяснил Верховный суд (ВС) РФ.

Высшая инстанция отмечает, что об отсутствии вины могут свидетельствовать обстоятельства, которые не зависят от воли лица и препятствуют уплате административного штрафа в установленный срок. «Например, длительное нахождение лица на стационарном лечении в состоянии, не позволяющем исполнить соответствующую обязанность», — говорится в тексте документа.

Также приводятся следующие примеры: нахождение лица на территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации; невозможность совершения платежа в связи с неверным указанием в постановлении или решении арбитражного суда о назначении административного наказания реквизитов либо с тем, что реквизиты нечитаемы — при условии, что лицом были приняты необходимые меры для их уточнения. ВС подчеркивает, что все эти обстоятельства должны быть тщательно проверены судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении.

Кроме того, ВС дает дополнительные разъяснения относительно проверки доводов лица об отсутствии вины в неуплате административного штрафа. Если на счета лица был наложен арест, судье следует установить: