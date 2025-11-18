В Кремле раскрыли, эффективно ли отключать интернет во время атак БПЛА

При отключении мобильного интернета власти руководствуются тем, что силовые ведомства, обеспечивающие безопасность в стране, считают такие меры целесообразными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые отвечают за безопасность», — сообщил Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что более подробную, предметную, оценку могут дать только специалисты. Так он ответил на вопрос о том, эффективно ли отключать мобильный интернет при атаках украинских дронов.