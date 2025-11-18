Крымский чиновник украл почти 11 млн рублей у Росмолодежи
18 ноября 2025 в 15:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По информации Федеральной службы безопасности, в Крыму суд вынес приговор бывшему чиновнику. Он получит 5,5 лет колонии за присвоение более 10,5 миллионов рублей. Средства были выделены в качестве грантов Росмолодежи.
