NI: НАТО наращивает военную мощь у границ России

По данным американского здания, такие меры повысят способность армии к быстрой мобилизации Фото: U.S Air Force / Staff Sgt. Erin Mills

Европейские страны — члены НАТО должны усилить возможности своих вооруженных сил для быстрой мобилизации и развертывания в случае военного столкновения с Россией, сообщает американское издание The National Interest. Речь идет о мерах по укреплению обороноспособности альянса, которые предполагают ряд конкретных шагов.

«Страны НАТО должны развернуть легкие оборонительные сооружения в Прибалтике», — отмечает издание. Как говорится в публикации, это связано с тем, что с востока регион граничит с Россией и Беларусью, а с запада — с Балтийским морем. Планируется развертывание в Прибалтике легких пехотных подразделений, артиллерии, противотанковых средств и ловушек, а также средств ПВО.