NI: НАТО наращивает военную мощь у границ России
По данным американского здания, такие меры повысят способность армии к быстрой мобилизации
Фото: U.S Air Force / Staff Sgt. Erin Mills
Европейские страны — члены НАТО должны усилить возможности своих вооруженных сил для быстрой мобилизации и развертывания в случае военного столкновения с Россией, сообщает американское издание The National Interest. Речь идет о мерах по укреплению обороноспособности альянса, которые предполагают ряд конкретных шагов.
«Страны НАТО должны развернуть легкие оборонительные сооружения в Прибалтике», — отмечает издание. Как говорится в публикации, это связано с тем, что с востока регион граничит с Россией и Беларусью, а с запада — с Балтийским морем. Планируется развертывание в Прибалтике легких пехотных подразделений, артиллерии, противотанковых средств и ловушек, а также средств ПВО.
Укрепление обороноспособности НАТО в Прибалтике происходит на фоне усиления разведдеятельности альянса у морских и воздушных границ России в Балтийском и Черном морях. Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов сообщил, что альянс наращивает военный потенциал, увеличивая численность военных формирований в Прибалтике, Польше и Черноморском регионе, а также продлевая сроки нахождения своих военных кораблей в акватории Черного моря.
