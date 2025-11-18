Москва и Вашингтон вновь садятся за стол переговоров
Дмитриев подтвердил информацию о подготовке обмена заключенными
Россия и США рассмотрели вопрос о возможности осуществления еще одного обмена заключенными. Информацию подтвердил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
«Россия и США обсудили возможность проведения еще одного обмена заключенными», — заявил Дмитриев. Его слова передает издание Axios. Также информацию об этом подтвердил и американский чиновник.
Еще в апреле между Россией и США уже состоялся обмен заключенными в Абу-Даби. В результате этого Москва освободила Ксению Карелину, которая имеет гражданство России и США и была приговорена к 12 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене. Со стороны США был освобожден Артур Петров, который подозревался в контрабанде, нарушении правил экспортного контроля и легализации доходов, полученных преступным путем.
