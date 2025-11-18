США и Испания готовят секретную сделку по Украине
Зеленский может подписать соглашение о закупке Испанией оружия у США
Фото: Официальный сайт президента Украины
Испания и США находятся в процессе подготовки оборонной сделки, которая предусматривает передачу вооружений Украине. В рамках предстоящего визита Владимира Зеленского в Испанию планируется подписание советующего соглашения. Об этом сообщает издание Ondacero.
«Ожидается, что соглашение будет подписано — и мы узнаем подробности — о покупке оружия Испанией у США, а затем доставке его Украине», — пишет издание. Ранее в ходе официального визита в Францию Зеленский встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном.
По итогам переговоров была подписана сделка о поставках оружия. Документ предусматривает не только поставки Украине истребителей Rafale, но и отправку систем противовоздушной обороны нового поколения, включая еще разрабатываемую модификацию SAMP/T. Кроме того, в рамках соглашения планируется передача радиолокационных станций и беспилотных летательных аппаратов. При этом отмечается, что французские истребители Rafale не смогут кардинально изменить ситуацию в зоне боевых действий на Украине.
