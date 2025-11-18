США и Испания готовят секретную сделку по Украине

Зеленский может подписать соглашение о закупке Испанией оружия у США Фото: Официальный сайт президента Украины

Испания и США находятся в процессе подготовки оборонной сделки, которая предусматривает передачу вооружений Украине. В рамках предстоящего визита Владимира Зеленского в Испанию планируется подписание советующего соглашения. Об этом сообщает издание Ondacero.

«Ожидается, что соглашение будет подписано — и мы узнаем подробности — о покупке оружия Испанией у США, а затем доставке его Украине», — пишет издание. Ранее в ходе официального визита в Францию Зеленский встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном.