США и Испания готовят секретную сделку по Украине

Зеленский может подписать контракт с Испанией на закупку оружия у США
18 ноября 2025 в 15:06
Зеленский может подписать соглашение о закупке Испанией оружия у США

Фото: Официальный сайт президента Украины

Испания и США находятся в процессе подготовки оборонной сделки, которая предусматривает передачу вооружений Украине. В рамках предстоящего визита Владимира Зеленского в Испанию планируется подписание советующего соглашения. Об этом сообщает издание Ondacero.

«Ожидается, что соглашение будет подписано — и мы узнаем подробности — о покупке оружия Испанией у США, а затем доставке его Украине», — пишет издание. Ранее в ходе официального визита в Францию Зеленский встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном.

По итогам переговоров была подписана сделка о поставках оружия. Документ предусматривает не только поставки Украине истребителей Rafale, но и отправку систем противовоздушной обороны нового поколения, включая еще разрабатываемую модификацию SAMP/T. Кроме того, в рамках соглашения планируется передача радиолокационных станций и беспилотных летательных аппаратов. При этом отмечается, что французские истребители Rafale не смогут кардинально изменить ситуацию в зоне боевых действий на Украине.

