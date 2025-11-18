Помощник Путина анонсировал новый обмен с США
18 ноября 2025 в 15:07
Фото: © URA.RU
Подготовка к обмену заключенными между Россией и США ведется достаточно активно. Об этом сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Интервью с российским дипломатом опубликовало американское издание Axios.
