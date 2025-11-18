Московское «Динамо» назначило ио главного тренера: кто такой Ролан Гусев, который раньше играл на Украине

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Динамо» Фото: PavloFriend/wikipedia.org/Общественное достояние

Ролан Гусев назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе ФК. Смена главного тренера связана с уходом Валерия Карпина, который принял решение сконцентрироваться на работе со сборной России.

Гусев — воспитанник «Динамо», за основную команду бело-голубых он провел 161 матч и забил 28 голов. Кроме того, Гусев является заслуженным мастером спорта России и обладателем Кубка УЕФА. Что известно о новом ио главного тренера «Динамо» — в материале URA.RU.

Начало пути

Ролан Гусев появился на свет 17 сентября 1977 года в столице Туркменистана Ашхабаде. В своих высказываниях о происхождении он отмечал, что, хотя его отец не был русским, он рос без него, а мать — русская, поэтому в паспорте у него указана русская национальность. Гусев отрицал наличие цыганской крови, хотя и признавал, что некоторые люди считают его внешне похожим на цыгана.

В девять лет Ролан переехал в Москву и поступил в футбольную школу «Динамо». К 1999 году он вошел в основной состав команды и начал получать приглашения в национальную сборную. Он принял участие во всех матчах отборочного этапа чемпионата мира 2002 года. Способности к футболу в нем разглядел учитель физкультуры Сергей Перепелкин.

Клубная карьера

В 2002 году Гусев перешел в ЦСКА

В 2002 году футболист перешел в ЦСКА, последовав за Валерием Газзаевым, с которым ранее сотрудничал в «Динамо». Есть версия, что Олег Романцев не включил его в состав сборной на чемпионат мира 2002 года из-за отказа перейти в московский «Спартак».

В дебютном сезоне в составе ЦСКА спортсмен стал одним из лучших бомбардиров, забив 15 голов в чемпионате страны (наряду с Дмитрием Кириченко). В составе армейского клуба он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и завоевал Кубок УЕФА. За время выступлений в чемпионате России он провел 270 матчей и отличился 55 голами.

Когда футболист перестал попадать в основной состав ЦСКА, 28 ноября 2007 года он подписал трехлетний контракт с украинским клубом «Днепр» (Днепропетровск). Спустя год его исключили из команды вместе с Андреем Ещенко. В начале 2009 года оба игрока на правах аренды перешли в киевский «Арсенал».

Свой первый гол в чемпионате Украины Гусев забил 29 августа 2009 года в матче против «Закарпатья» (результат игры — 1:2). Зимой 2010 года он заключил с киевским клубом постоянный контракт и стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Однако уже через полгода «Арсенал» не стал продлевать соглашение с Роланом. После этого футболист завершил профессиональную карьеру и выразил сожаление о решении покинуть ЦСКА и играть на Украине.

Карьера в сборной

В январе 2019 года начал тренерскую карьеру

В матче против сборной Уэльса Гусев отдал передачу Вадиму Евсееву, который забил гол (1:0), обеспечив сборной России выход на Евро-2004. На самом чемпионате Гусев принял участие в двух матчах. Он был известен умением точно исполнять штрафные удары и делать передачи, которые обостряли игру. Гусев выступал на позиции правого полузащитника и флангового атакующего форварда.

Тренерская карьера

В январе 2019 года Ролан Гусев приступил к тренерской деятельности, возглавив команду ДЮСШ ЦСКА, состоящую из игроков 2004 года рождения. В июне 2023 года вошел в состав тренерского штаба московского футбольного клуба «Динамо». После того как Марцел Личка покинул свой пост, 1 мая 2025 года ему было поручено временно исполнять обязанности главного тренера «Динамо» вплоть до окончания сезона 2024/25. Сейчас Гусев вновь назначен на пост ио главного тренера клуба.

Достижения

Командные достижения:

чемпион России (трижды): в 2003, 2005 и 2006 годах;

серебряный призер чемпионата России: в 2002 и 2004 годах;

бронзовый призер чемпионата России: в 1997 и 2007 годах;

обладатель Кубка России (четырежды): в сезонах 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006 и 2007/2008;

обладатель Суперкубка России: в 2004 и 2006 годах;

обладатель Кубка УЕФА: в сезоне 2004/2005.

Личные достижения: