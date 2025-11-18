Лукашенко запретил чиновникам «советский» подход в работе

Лукашенко отметил, что мероприятия программы должны быть конкретными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Белоруссии обратили внимание чиновников на необходимость отказа от чрезмерного использования советских подходов в подготовке докладов. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко на совещании, посвященном развитию районов Припятского Полесья.

«Касаясь программы [развития региона до 2030 года], мы должны знать и понимать, какие надо провести мероприятия в рамках программы и вне ее, чтобы полешуки (жители Полесья — прим. URA.RU) заметили, да и вся Беларусь, что мы серьезно занимаемся Полесьем. С одной стороны. С другой — мы всегда должны помнить, а есть ли у нас на это деньги, для того, чтобы эти мероприятия осуществить», — передает слова Лукашенко агентство БелТА.

По мнению главы государства, важно избежать ситуации, при которой выделение финансовых средств не приводит к видимым результатам. Для успешного развития региона необходимы четко спланированные мероприятия и предприятия, которые обеспечат создание новых рабочих мест и будут способствовать долгосрочному развитию Полесья. Александр Лукашенко отметил, что все инициативы должны быть тщательно просчитаны, выверены и ориентированы на получение экономической выгоды в будущем, особенно при использовании бюджетных средств, поскольку лишних ресурсов в стране нет.

Он также указал, что мероприятия в рамках программы должны представлять собой понятный алгоритм: определение цели, постановка задач и достижение конкретных результатов. Хотя программы в целом были оптимизированы, они по-прежнему недостаточно финансируются, и существует значительный финансовый разрыв.