Володин готовит обращение к правительству из-за угрозы конфискации активов РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к правительству в связи с угрозами конфискации российских активов в Европе. Документ планируется рассмотреть на заседании палаты парламента 20 ноября.

«На этой неделе направим в правительство всем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать», — сказал Володин, передает РБК. Поводом для инициативы стало письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В документах Еврокомиссии отмечается, что дефицит финансирования Киева в период с 2026 по 2027 год является весьма существенным. Фон дер Ляйен выдвинула ряд предложений по решению проблемы финансирования Украины. Одним из рассматриваемых вариантов является использование заблокированных российских активов в формате «репарационного кредита».

