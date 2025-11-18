Логотип РИА URA.RU
Володин готовит обращение к правительству из-за угрозы конфискации активов РФ

18 ноября 2025 в 15:34
Документ планируется рассмотреть на заседании палаты парламента 20 ноября

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к правительству в связи с угрозами конфискации российских активов в Европе. Документ планируется рассмотреть на заседании палаты парламента 20 ноября.

«На этой неделе направим в правительство всем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать», — сказал Володин, передает РБК. Поводом для инициативы стало письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В документах Еврокомиссии отмечается, что дефицит финансирования Киева в период с 2026 по 2027 год является весьма существенным. Фон дер Ляйен выдвинула ряд предложений по решению проблемы финансирования Украины. Одним из рассматриваемых вариантов является использование заблокированных российских активов в формате «репарационного кредита».

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение о том, что письмо главы Еврокомиссии, в котором рассматриваются варианты европейского финансирования Украины, вызвало бурную реакцию в Бельгии. Ситуация с использованием замороженных на Западе российских активов не устраивает премьер-министра Бельгии Барта де Вевера и других сторонников жесткой линии в Европе. Филиппо также подчеркнул, что предложения Урсулы фон дер Ляйен относительно финансирования Украины могут иметь серьезные политические последствия и создать опасный прецедент, который способен привести к конфликту с Россией.

