В Челябинске расширят тротуар на улице Барбюса

В Челябинске на улице Барбюса расширят тротуар. Работы будут проведены до наступления морозов, сообщил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Агеев на аппаратном совещании у главы города Алексея Лошкина, передает корреспондент URA.RU.
«Тротуар на улице Барбюса будет расширен. Работы планируется провести до наступления отрицательных температур», — уточнил Агеев.
Замглавы города пояснил, что обычно ремонт небольших объектов проводится на средства, сэкономленные на строительстве или ремонте крупных. Подрядная организация, которая выполнит эти работы, была определена в минувшую пятницу, 19 сентября. Протокол подписан 22 сентября, контракт на исполнение обязательств будет заключен в ближайшие шесть суток.
«Этот тротуар будет расширен за счет размеров улично-дорожной сети, потому что там избыточная ширина проезжей части. Это позволит сделать тротуар на улице Барбюса достаточно широким», — добавил Агеев.
В целом в Челябинской области в этом году установлен рекорд по объемам ремонта дорог. Как сообщил глава региона Алексей Текслер, всего в 2025 году планируется отремонтировать свыше 725 км областных и муниципальных дорог. Такие показатели свидетельствуют о рекордных объемах дорожных работы последних нескольких лет.
По данным синоптиков, похолодание придет в Челябинскую область уже в ближайшие недели. К концу сентября в области возможен мокрый снег. В ряде городов стартовал отопительный сезон. При этом устойчивые отрицательные температуры установятся только в ноябре.
