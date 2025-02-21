Гинеколог раскрыла, есть ли смысл вакцинироваться от ВПЧ после заражения

Женщинам с 25-30 лет стоит сдавать анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ), чтобы вовремя выявить возможные проблемы и принять меры против опасных для здоровья типов этого вируса. Об этом URA.RU сообщила акушер-гинеколог медицинской компании «СберЗдоровье» Василиса Гончарук. По ее словам, для профилактики ВПЧ существуют вакцины, которые защищают от онкогенных типов вируса.
«Если у женщины обнаружен онкогенный штамм ВПЧ, гинеколог может рекомендовать более частые обследования, чтобы держать ситуацию под контролем, и сдать тест еще раз через год. Причем повторный анализ может показать отрицательный результат. Это нормально: часто вирус исчезает из организма сам по себе», — сообщила URA.RU Гончарук. Она уточнила, что для профилактики ВПЧ существуют вакцины, которые защищают от онкогенных типов вируса.
Вирус папилломы человека (ВПЧ) — наиболее часто встречающаяся инфекция, передаваемая через половой контакт. Известно более 150 различных штаммов этого вируса, некоторые из которых способствуют повышению вероятности развития раковых заболеваний, включая рак шейки матки.
В России доступны два препарата для профилактики ВПЧ: один действует против 16 и 18 штаммов, а другой — против 6, 11, 16 и 18. Вакцинацию можно начинать с девяти лет. Даже если женщина уже заражена, прививка может помочь предотвратить повторное заражение.
Гончарук заявила, что женщинам с 21 года рекомендуется раз в три года сдавать ПАП-тест (мазок Папаниколау). С 25-30 лет его можно сочетать с анализом на вирус папилломы человека (ВПЧ), и в этом случае скрининг проводится раз в пять лет при нормальных результатах.
Гинеколог также посоветовала ежегодно проходить УЗИ органов малого таза. Она уточнила, что важно регулярно сдавать анализы на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), такие как гонорея, хламидиоз, трихомониаз и микоплазмоз. Дополнительно стоит проверяться на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. «Если у женщины нет постоянного полового партнера, я рекомендую обследоваться хотя бы раз в год, так как многие ИППП на ранних стадиях протекают бессимптомно», — подчеркивает врач.
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