Названы главные виновники трагедии с жестоко убитым ребенком в Балашихе

Останина: убийство ребенка в Балашихе произошло из-за бездействия органов опеки
18 ноября 2025 в 19:35
Останина заявил, что главная вина в трагедии лежит на органах опеки и родственниках ребенка

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В связи с убийством ребенка в Балашихе председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с требованием привлечь к ответственности органы опеки и провести проверку психиатрической службы. Именно их бездействие, а также родственников ребенка, в данной ситуации повлекло трагические последствия. 

«Первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки. Но не увидеть неблагополучие — это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться», — заявила Останина, ее слова приводит telegram-канал Shot. 

В Балашихе на балконе квартиры было найдено тело шестилетнего мальчика без головы. Голова ребенка ранее была обнаружена в пруду. Бабушка мальчика ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением о том, что сожитель матери увел мальчика из дома, и с тех пор его местонахождение было неизвестно. В убийстве ребенка подозревали его мать Елену Цуцкову и ее спутника. Позже стало известно, что первая обезглавила своего сына. Сейчас она заключена под стражу до 16 января. Во время избрания меры пресечения женщина сохраняла спокойствие и не проявляла эмоций. Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении органов опеки. 

Материал из сюжета:

В московском пруду нашли рюкзак с частями тела ребенка

