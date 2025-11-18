Названы главные виновники трагедии с жестоко убитым ребенком в Балашихе

В связи с убийством ребенка в Балашихе председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с требованием привлечь к ответственности органы опеки и провести проверку психиатрической службы. Именно их бездействие, а также родственников ребенка, в данной ситуации повлекло трагические последствия.

В Балашихе на балконе квартиры было найдено тело шестилетнего мальчика без головы. Голова ребенка ранее была обнаружена в пруду. Бабушка мальчика ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением о том, что сожитель матери увел мальчика из дома, и с тех пор его местонахождение было неизвестно. В убийстве ребенка подозревали его мать Елену Цуцкову и ее спутника. Позже стало известно, что первая обезглавила своего сына. Сейчас она заключена под стражу до 16 января. Во время избрания меры пресечения женщина сохраняла спокойствие и не проявляла эмоций. Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении органов опеки.