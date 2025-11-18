Путин объявил о зеркальных мерах в адрес Китая

«С нашей стороны в самое ближайшее время вступят в силу зеркальные меры для посещающих Россию граждан КНР», — цитирует Путина РИА Новости. Отмечается, что 18 ноября президент встретился в Кремле с руководителями лелегация Совета глав правительств ШОС. После этого глава государства провел встречу с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

С 15 сентября 2025 россияне получили возможность въезжать в Китай без визы. Ранее безвизовый режим действовал только при прямом перелете на остров Хайнань сроком до 30 дней, теперь же туристы получат возможность посещать любые города Поднебесной. Примечательно, что пробный период безвизового режима продлится год. Какими способами можно добраться до Китая, сколько это стоит и как спланировать путешествие — в материале URA.RU.