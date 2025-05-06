Мэрия из ХМАО написала жалобу на жену вице-спикера думы из-за выписанной премии

Администрация направила жалобу в прокуратуру, обвинив депутата и в то же время жену вице-спикера городской думы Александра Курушина в том, что она принимала участие в голосовании за премирование своего же мужа. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.
«На Курушину от администрации поступило письмо в прокуратуру. Она, будучи депутатом и в то же время женой вице-спикера, голосовала за премирование Курушина», — рассказал собеседник агентства. По его словам, конфликт между администрацией и депутатами обострился из-за внутренних разногласий. Источник уточнил, что премия была оформлена как вознаграждение за выполнение «особо важного задания», но детали оснований для выплаты остаются неясными.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили информацию о жалобе и наличии нарушений. «Его супруга в то же время является депутатом. И она голосовала за премирование муниципальных служащих. В том числе и самого Курушина. В данном случае она должна была воздержаться от голосования. В адрес председателя думы было направлено представление», — сообщили в ведомстве. И добавили, что премии Курушина лишать не станут. В администрации города пообещали уточнить информацию и прокомментировать позднее.
Ранее URA.RU писало о разногласиях между администрацией Мегиона и депутатами думы. Тогда мэр города Алексей Петриченко разругался с местными депутатами. Произошло это из-за того, что во время заседания думского комитета они отклонили законопроект мэрии. По мнению Петриченко парламентарии приняли такое решение, так как пошли на поводу депутата Тюменской областной думы и экс-мэра Мегиона Анатолия Чепайкина.
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