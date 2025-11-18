Воздушный шар готовится атаковать Рязань
18 ноября 2025 в 20:50
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Беспрецедентный случай произошел в Рязанской области. В регионе впервые объявлена угроза атаки малоразмерного воздушного шара. Сообщение появилось в приложении местного МЧС.
