Макрон призвал Европу уже сейчас думать, как вести диалог с Россией

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Макрон заявил, что ЕС нужно определить, в какой мере страны-члены готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с РФ
Макрон заявил, что ЕС нужно определить, в какой мере страны-члены готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с РФ Фото:

Европейские страны уже сейчас должны задуматься о формате будущего диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями и восстановления доверия. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что подобный подход позволит Евросоюзу эффективно участвовать в более широких переговорах по вопросам глобальной системы безопасности.

«Нам нужно переосмыслить [архитектуру безопасности] на территориях от Черного моря до Арктики, определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», — заявил Макрон журналистам после саммита НАТО в Гааге. Его слова приводит ТАСС. 

Французский лидер подчеркнул, что сейчас ЕС сталкивается с необходимостью наращивания своего военного потенциала, потому что между странами союза и РФ существует значительный дисбаланс в сфере вооружений. В связи с этим европейские страны должны обладать возможностями для реагирования на якобы возможную угрозу с российской стороны. 

Ранее в Москве не раз выражали обеспокоенность увеличением военного присутствия НАТО в Европе и у своих западных границ. При этом сам альянс называет эти меры необходимыми для сдерживания якобы «российской агрессии».

Позже отец американского бизнесмена Илона Маска, Эррол Маск, заявил, что Запад использует образ России в качестве угрозы с целью контроля над собственными гражданами. Он отметил, что военный потенциал НАТО в совокупности значительно превосходит возможности Москвы. Однако, несмотря на это, страны-члены альянса продолжают показывать РФ как серьезную опасность.

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Европейские страны уже сейчас должны задуматься о формате будущего диалога с Россией по вопросам контроля над вооружениями и восстановления доверия. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, отметив, что подобный подход позволит Евросоюзу эффективно участвовать в более широких переговорах по вопросам глобальной системы безопасности. «Нам нужно переосмыслить [архитектуру безопасности] на территориях от Черного моря до Арктики, определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», — заявил Макрон журналистам после саммита НАТО в Гааге. Его слова приводит ТАСС.  Французский лидер подчеркнул, что сейчас ЕС сталкивается с необходимостью наращивания своего военного потенциала, потому что между странами союза и РФ существует значительный дисбаланс в сфере вооружений. В связи с этим европейские страны должны обладать возможностями для реагирования на якобы возможную угрозу с российской стороны.  Ранее в Москве не раз выражали обеспокоенность увеличением военного присутствия НАТО в Европе и у своих западных границ. При этом сам альянс называет эти меры необходимыми для сдерживания якобы «российской агрессии». Позже отец американского бизнесмена Илона Маска, Эррол Маск, заявил, что Запад использует образ России в качестве угрозы с целью контроля над собственными гражданами. Он отметил, что военный потенциал НАТО в совокупности значительно превосходит возможности Москвы. Однако, несмотря на это, страны-члены альянса продолжают показывать РФ как серьезную опасность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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