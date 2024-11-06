В уголовном деле экс-мэра Сургута появились новые фигуранты

В уголовном деле экс-мэра Сургута Андрея Филатова появились новые фигуранты. Задержаны руководители крупной управляющей компании из Нижневартовска. По подозрению в коммерческом подкупе проходят директор и учредитель УК «Диалог» Виктория Абрагимова и Сергей Пивоваров, а также два посредника, сообщает источник URA.RU в силовых структурах.
«По подозрению в коммерческом подкупе проходят директор и учредитель УК „Диалог“, известной в Нижневартовске рейдерскими захватами многоквартирных домов, Абрагимова и Пивоваров, а также два посредника», — сообщает инсайдер.
В пресс-службе управления Следственного комитета по ХМАО не раскрывают официальные подробности о задержанных, не называют фамилии и наименование УК. По версии следствия, подозреваемые вместе при содействии экс-мэра создали преступную схему и получали через посредников от представителей подрядчиков УК деньги за возможность заключения договоров и их пролонгацию. Речь идет как минимум о шести миллионах рублей. Все фигуранты, кроме одного из посредников, заключены под стражу.
Расследованием занимаются Следственное управление СКР по ХМАО и региональное управление ФСБ по Тюменской области. Дело на личном контроле главы югорского УСК Михаила Мокшина.
В распоряжении редакции нет мобильного номера Пивоварова. Телефон Абрагимовой отключен. «Насчет учредителя у меня нет такой информации, как и по поводу возможного задействия в деле Виктории Николаевны. Мы работаем в штатном режиме и готовится к новогодним праздникам», — сообщили в пресс-службе «Диалога».
Ранее URA.RU писало, что Филатов незадолго до задержания уволился из Фонда развития Югры, после отставки экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой стал пятым заместителем директора. Нижневартовский городской суд отправил его под арест до 3 января 2025 года.
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