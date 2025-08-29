Дворец гимнастики в Челябинске построят к сентябрю 2026 года

В Челябинске определено место строительства нового дворца художественной гимнастики и сроки его возведения. Объект появится в районе улицы Чичерина в Калининском районе города и будет готов к осени 2026 года. Об этом 30 августа сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Александр Ильиных.
«Это будет модульное здание, поэтому построить его удастся в кратчайшие сроки. Согласно планам, уже в сентябре следующего года мы должны будем его полностью запустить», — заявил Ильиных, подчеркнув, что административные процедуры и подготовительные работы идут по графику.
Он напомнил, что строительство анонсировал мэр Челябинска Алексей Лошкин в июле 2025 года после посещения тренировки молодых гимнасток. Тогда глава города отметил, что существующие условия не позволяют воспитывать спортсменок высокого уровня.
