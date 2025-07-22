Паслер отреагировал на скандал в вотчине УГМК, назначив нового мэра

Врио мэра Режа назначили Евгения Чепчугова
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер подписал приказ о вступлении Чепчугова в должность с 23 июля
Денис Паслер подписал приказ о вступлении Чепчугова в должность с 23 июля Фото:

Глава Свердловской области Денис Паслер назначил Евгения Чепчугова (считается, что он представляет интересы УГМК) врио мэра Режа, где работает подконтрольная УГМК — «Сафьяновская медь». Об этом сообщил департамент информполитики региона.

«Глава региона подписал распоряжение о назначении Евгения Чепчугова временно исполняющим полномочия главы Режевского муниципального округа в соответствии с нормами Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления и единой системе публичной власти“. Он приступает к исполнению обязанностей с 23 июля», — передает telegram-канал ДИПа.

Ранее в Реже сорвались выборы мэра из-за того, что на заседание городской думы пришли лишь часть депутатов. Отсутствовали представители владельца «Реж-Хлеба» Алексея Потапенко. Паслер уже вмешивался в конфликт, когда утвердил ключевым кандидатом бывшего вице-мэра и замначальника отдела аудита и техоспровождения АО «Уралмеханобр» (структура УГМК — прим. URA.RU) Чепчугова в ходе кулуарных консультаций разных групп влияния.

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Глава Свердловской области Денис Паслер назначил Евгения Чепчугова (считается, что он представляет интересы УГМК) врио мэра Режа, где работает подконтрольная УГМК — «Сафьяновская медь». Об этом сообщил департамент информполитики региона. «Глава региона подписал распоряжение о назначении Евгения Чепчугова временно исполняющим полномочия главы Режевского муниципального округа в соответствии с нормами Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления и единой системе публичной власти“. Он приступает к исполнению обязанностей с 23 июля», — передает telegram-канал ДИПа. Ранее в Реже сорвались выборы мэра из-за того, что на заседание городской думы пришли лишь часть депутатов. Отсутствовали представители владельца «Реж-Хлеба» Алексея Потапенко. Паслер уже вмешивался в конфликт, когда утвердил ключевым кандидатом бывшего вице-мэра и замначальника отдела аудита и техоспровождения АО «Уралмеханобр» (структура УГМК — прим. URA.RU) Чепчугова в ходе кулуарных консультаций разных групп влияния.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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