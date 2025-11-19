Один из главных партнеров России резко сократил закупки нефти

Аналитики сообщили о падении отгрузки российской нефти в Индию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Отгрузка российской нефти в Индию с 1 по 17 ноября сократилась на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Об этом свидетельствует отчет аналитической фирмы Kpler. Снижение объемов поставок связано с тем, что нефтеперерабатывающие компании стали проявлять боольшую осторожность на фоне санкций США против «Роснефти» и «Лукойла».

«Средний объем отгрузки российской нефти на суда, направляющиеся в Индию, в период с 1 по 17 ноября составил 672 тысячи баррелей в сутки, что значительно меньше октябрьских 1,88 миллиона баррелей в сутки», — пишет The Economic Times (ET). Общий объем отгрузки российской нефти по всем направлениям в ноябре снизился на 28% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,78 миллиона баррелей в сутки.

По данным Kpler, отгрузка российской нефти в Китай и Турцию в ноябре также сократилась в сравнении с октябрем — на 47% (до 624 тысяч баррелей в сутки) и на 87% (до 43 тысяч баррелей в сутки) соответственно. В октябре на Китай, Индию и Турцию пришлось почти 90% российского экспорта сырой нефти.

Продолжение после рекламы