Один из главных партнеров России резко сократил закупки нефти
Аналитики сообщили о падении отгрузки российской нефти в Индию
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Отгрузка российской нефти в Индию с 1 по 17 ноября сократилась на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Об этом свидетельствует отчет аналитической фирмы Kpler. Снижение объемов поставок связано с тем, что нефтеперерабатывающие компании стали проявлять боольшую осторожность на фоне санкций США против «Роснефти» и «Лукойла».
«Средний объем отгрузки российской нефти на суда, направляющиеся в Индию, в период с 1 по 17 ноября составил 672 тысячи баррелей в сутки, что значительно меньше октябрьских 1,88 миллиона баррелей в сутки», — пишет The Economic Times (ET). Общий объем отгрузки российской нефти по всем направлениям в ноябре снизился на 28% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 2,78 миллиона баррелей в сутки.
По данным Kpler, отгрузка российской нефти в Китай и Турцию в ноябре также сократилась в сравнении с октябрем — на 47% (до 624 тысяч баррелей в сутки) и на 87% (до 43 тысяч баррелей в сутки) соответственно. В октябре на Китай, Индию и Турцию пришлось почти 90% российского экспорта сырой нефти.
При этом ранее Financial Times сообщила, что Индия не прекратила закупки российской нефти, несмотря на предостережения со стороны президента США Дональда Трампа. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, объем покупок Индией ископаемого топлива у России в прошлом месяце достиг 3,1 миллиарда евро. Это позволило стране занять второе место среди покупателей после КНР, передает «Царьград».
