Россия пожаловалась на молчание Вашингтона по чувствительной теме

Рябков: Россия не получила ответа со стороны США на вопросы о ядерных испытаниях
19 ноября 2025 в 15:44
Прямые вопросы России Вашингтону остаются без ответа, заявил Рябков

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия не получила ответа со стороны США на вопросы о ядерных испытаниях. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы не получили ответа с американской стороны ни по каким значимым аспектам всей этой новой ситуации», — заявил Рябков. Его слова прозвучали на подкасте Destination Known. Помимо этого он отметил, что Россия не получает ответов также по поводу истекающего срока действия ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) и по другим прямым вопросам.

В прошлом Сергей Рябков отмечал, что в случае нарушения соглашений о сокращении стратегических наступательных вооружений Россия будет вынуждена принимать меры в ответ на возрастание ядерной угрозы. По его мнению, при принятии решений о разоружении необходимо учитывать военно-политическую ситуацию и интересы государств, обладающих ядерным оружием, чтобы избежать усиления глобальной нестабильности.

