Россия пожаловалась на молчание Вашингтона по чувствительной теме

Россия не получила ответа со стороны США на вопросы о ядерных испытаниях. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы не получили ответа с американской стороны ни по каким значимым аспектам всей этой новой ситуации», — заявил Рябков. Его слова прозвучали на подкасте Destination Known. Помимо этого он отметил, что Россия не получает ответов также по поводу истекающего срока действия ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений) и по другим прямым вопросам.