Токсичность киевского режима становится все более очевидной для международного сообщества на фоне коррупционного скандала. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив отсутствие публичных оценок от европейских партнеров Украины. В ходе брифинга представитель Кремля также сообщил о насыщенном рабочем графике Владимира Путина, включающем участие в церемонии запуска АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, выступление на конференции по искусственному интеллекту и переговоры с главой правительства Того. Песков прокомментировал и другие актуальные темы — от упоминания Сталинграда президентом до последствий обмена ударами с Украиной и решения Польши закрыть последнее генконсульство России. Обо всех этих заявлениях — в материале URA.RU.

Коррупционный скандал на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал коррупционный скандал на Украине, отметив, что европейские партнеры Киева не спешат с публичными оценками ситуации. Отвечая на вопрос журналистов о возможных попытках ЕС «замять» дело, представитель Кремля подчеркнул, что токсичность киевского режима становится все более очевидной для международного сообщества.

«Токсичность киевского режима ощущается. Мы видим много суетливых действий вокруг этой темы. Посмотрим, как будет дальше развиваться ситуация», — заявил Песков.

Он добавил, что Россия внимательно следит за развитием событий, однако воздерживается от преждевременных выводов относительно позиции европейских стран. По словам представителя Кремля, скандал демонстрирует системные проблемы украинской власти, которые негативно сказываются на доверии международных партнеров. Песков также отметил, что подобные случаи подрывают стабильность в регионе и создают дополнительные риски для мирного урегулирования.

Насыщенный график президента: атомная энергетика, ИИ и переговоры с Гнасингбе

Рабочий день Владимира Путина 19 ноября включает три ключевых мероприятия. Президент примет участие в церемонии установки корпуса реактора для АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, которая пройдет в формате видеоконференции. Этот проект, реализуемый «Росатомом», является флагманским в сотрудничестве между Россией и Египтом. Глава государства также выступит с обращением к участникам пленарного заседания конференции по искусственному интеллекту, где ожидаются выступления представителей Китая и Индии. Завершат день переговоры с председателем Совета министров Того господином Гнасингбе, что продолжит линию России на развитие взаимовыгодных отношений с африканскими государствами.

Церемония, связанная с АЭС «Эль-Дабаа», символизирует успешное продвижение проекта, который уже в ближайшем будущем начнет производить электроэнергию. Участие Путина в конференции по искусственному интеллекту подчеркивает важность технологического развития и международного сотрудничества в этой сфере. Переговоры с главой правительства Того станут важным звеном в выстраивании долгосрочных партнерских отношений с африканскими странами. Песков отметил, что вечером возможны дополнительные рабочие встречи, о которых пресс-служба проинформирует отдельно.

Международная повестка: от Украины до Палестины

Песков ответил на ряд вопросов, касающихся международной политики. На вопрос о возможности наблюдения Путиным за первым полетом нового самолета «Су Чекмейт» в следующем году пресс-секретарь ответил, что точные даты пока не определены. Касательно публикаций Axios о якобы существующем плане Трампа по Украине, представитель Кремля заявил: «Пока никаких новаций нет, о которых можно было бы вам сообщить». Он также подчеркнул, что обсуждения в Анкоридже остаются основой для диалога, но новых предложений с тех пор не поступало.

Отвечая на вопрос о значении упоминания Путиным Сталинграда во время закладки ледокола, Песков пояснил: «Это значит одно: что и президент, и каждый гражданин хранит святую память о Сталинградской битве». На вопрос о возможной встрече российской делегации с главой армии США на Украине пресс-секретарь ответил однозначно: «Нет. Насколько мне известно, таких планов нет». Песков также прокомментировал решение Польши закрыть последнее генконсульство России, назвав это проявлением полной деградации отношений.

Безопасность и дипломатия

На вопрос о последствиях обмена ударами между Россией и Украиной для мирного процесса Песков ответил, что российские вооруженные силы продолжают выполнять задачи в рамках спецперации. Он подчеркнул, что ВС РФ работают исключительно по военным и около военным целям, в то время как украинская сторона использует высокоточное западное оружие. Пресс-секретарь также отметил, что все ракеты ATACMS, выпущенные по Воронежской области, были сбиты системами ПВО.