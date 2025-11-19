Логотип РИА URA.RU
Путин принимает участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС в Египте

19 ноября 2025 в 15:20
Фото: © URA.RU

В Египте проходит церемония установки первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа". В мероприятии участвует президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Кремль. Реактор строится госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения.

