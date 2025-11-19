Крымчанка получила 15 лет за действия против России
19 ноября 2025 в 15:28
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Жительница Крыма приговорена к 15 годам колонии. Ее обвиняют в работе на разведку Украины. Об этом сообщает местное УФСБ. Крымчанка передавала информацию о военных объектах, расположенных на территории полуострова.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал