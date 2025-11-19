Госдума дала второй шанс выпускникам, не сдавшим экзамены
19 ноября 2025 в 15:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Девятиклассники, не сдавшие выпускные экзамены, получат возможность бесплатного освоения рабочей профессии. Такой закон был принят Госдумой. Парламент принял документ в третьем чтении.
