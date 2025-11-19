Для матерей-героинь утвержден пакет расширенных мер поддержки
Льготы матерей-героинь уравняют в социальных гарантиях с Героями Труда, указано в материале
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Депутаты Государственной думы поддержали во втором и третьем чтениях законопроект, который расширяет льготы для матерей-героинь и уравнивает социальные гарантии в соответствие с теми, которые предоставляются Героям Труда. Произошло это в рамках пленарного заседания.
В соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина разработан законопроект, который предоставит социальные гарантии женщинам, награжденным званием «Мать-героиня». Это звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Законопроект направлен на то, чтобы отметить особый вклад таких женщин в развитие государства.
Инициатива по расширению льгот для матерей-героинь продолжает линию Госдумы на усиление поддержки многодетных семей. Ранее обсуждались предложения ввести пенсионные надбавки за каждого работающего совершеннолетнего ребенка и отменить ограничения по засчитываемому в стаж уходу за детьми, так как существующая система недостаточно учитывает вклад многодетных матерей в развитие государства и обеспечение их достойного уровня жизни.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.