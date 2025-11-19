Для матерей-героинь утвержден пакет расширенных мер поддержки

Льготы матерей-героинь уравняют в социальных гарантиях с Героями Труда, указано в материале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты Государственной думы поддержали во втором и третьем чтениях законопроект, который расширяет льготы для матерей-героинь и уравнивает социальные гарантии в соответствие с теми, которые предоставляются Героям Труда. Произошло это в рамках пленарного заседания.

В соответствии с перечнем поручений президента РФ Владимира Путина разработан законопроект, который предоставит социальные гарантии женщинам, награжденным званием «Мать-героиня». Это звание присваивается женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей. Законопроект направлен на то, чтобы отметить особый вклад таких женщин в развитие государства.