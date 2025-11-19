В России сведут к минимуму риски отключений электричества зимой

В полной готовности находятся 11 тысяч аварийно-восстановительных бригад, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину глава «Россетей» Андрей Рюмин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российские энергетики уменьшат риски массовых отключений электричества зимой. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с гендиректором «Россетей» Андреем Рюминым уделил особое внимание готовности сетевого хозяйства к холодам и снегопадам. Полностью исключить аварии нельзя, поэтому нужно держать в полной готовности восстановительные бригады, объяснили эксперты.

«Вы возглавляете компанию, которая отвечает за передачу и распределение электроэнергии потребителям. Это важнейшая задача для такой огромной страны, как наша. В первую очередь — из-за ее расстояний, разных климатических условий», — сказал Мишустин в начале встречи.

Премьер отметил, что у «Россетей» более четверти миллиона сотрудников. Они обеспечивают практически круглосуточную работу двух с лишним миллионов километров сетей и сотен тысяч подстанций. Идет масштабная реорганизация, модернизация сетевого хозяйства.

По словам Рюмина, с начала года «Россети» подключили 245 тысяч новых потребителей, а по итогам года планируют присоединить 370 тысяч суммарной мощностью 15 ГВт. Это промпредприятия, медицинские, образовательные учреждения, жилые дома. Отдельно Рюмин выделил работу по выдаче больших мощностей центрам обработки данных.

Мишустин подчеркнул, что в этом году правительство утвердило энергетическую стратегию. Она учитывает как потребности в генерации промышленности, так и возможности энергетиков обеспечить надежность электроснабжения.

«Особенно это важно при различных климатических условиях, при резких переменах температур. Случаются, в том числе, к сожалению, экстремальные ситуации, на которые надо реагировать», — добавил премьер и спросил, как глава «Россетей» оценивает готовность к зиме.

По словам Рюмина, с начала года показатели надежности выросли — за девять месяцев число технологических нарушений сократилось на 3%. Все 11 тысяч аварийно-восстановительных бригад находятся в полной готовности — это 52 тысячи человек и 27 тысяч единиц авто- и спецтехники.

Основные риски для стабильной работы электросетевого комплекса зимой связаны с погодой. Многое зависит от того, были ли приняты профилактические меры, комментирует эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

«На линии электропередач в лесах ложатся падающие из-за снега деревья. Чтобы обезопасить ЛЭП, нужно увеличивать ширину просеки. Второй риск — обледенение проводов. Сегодня его тоже можно технически устранить за счет новой системы подогрева. Третий — ветер перехлестывает провода, поэтому сетевой компании нужно проверять, в каком состоянии линии электропередач, соблюдены ли технологические нормы. Четвертый — пиковый спрос в периоды сильных морозов. Этот вопрос решается установкой дополнительного оборудования», — объясняет эксперт.

Минэнерго накануне сообщило, что 97% субъектов электроэнергетики получили паспорта готовности к отопительному сезону. Это говорит о том, что необходимые работы, в том числе в сетевом хозяйстве, проведены, и риски сведены к минимуму, пояснил Марцинкевич.

Полностью вероятность аварий исключить нельзя, потому что погода иногда преподносит неприятные сюрпризы. Например, ледяные дожди, из-за которых провода рвутся, не выдерживая веса, говорит эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков.

