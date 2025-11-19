Путин сделал важное заявление о партнерстве России и Египта
Путин принимает участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Возведение атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте при участии России продвигается успешно. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в обозримом будущем станция сможет начать выработку электроэнергии, что существенно укрепит энергобезопасность Египта.
«Возведение АЭС „Эль-Дабаа“ в Египте при российском участии продвигается успешно», — сказал российский лидер на церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС. Трансляция мероприятия шла в telegram-канале Кремля. «Эль-Дабаа» существенно укрепит энергобезопасность Египта, отметил президент РФ.
Путин подчеркнул важность партнерства с Египтом и выразил признательность египетскому лидеру Абдул-Фаттаху Халилу Ас-Сиси за внимание к расширению контактов с Россией. Также российский глава поздравил Ас-Сиси с днем рождения.
В среду, 19 ноября, в Египте проходит церемония монтажа первого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа». Участие в мероприятии принимает президент России Владимир Путин. Строительство реактора ведется государственной корпорацией «Росатом» в рамках заключенного межправительственного соглашения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.