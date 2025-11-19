Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Путин сделал важное заявление о партнерстве России и Египта

Путин: возведение АЭС «Эль-Дабаа» в Египте продвигается успешно
19 ноября 2025 в 15:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин принимает участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС

Путин принимает участие в церемонии установки корпуса реактора АЭС

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Возведение атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте при участии России продвигается успешно. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в обозримом будущем станция сможет начать выработку электроэнергии, что существенно укрепит энергобезопасность Египта.

«Возведение АЭС „Эль-Дабаа“ в Египте при российском участии продвигается успешно», — сказал российский лидер на церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС. Трансляция мероприятия шла в telegram-канале Кремля. «Эль-Дабаа» существенно укрепит энергобезопасность Египта, отметил президент РФ.

Путин подчеркнул важность партнерства с Египтом и выразил признательность египетскому лидеру Абдул-Фаттаху Халилу Ас-Сиси за внимание к расширению контактов с Россией. Также российский глава поздравил Ас-Сиси с днем рождения.

Продолжение после рекламы

В среду, 19 ноября, в Египте проходит церемония монтажа первого энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа». Участие в мероприятии принимает президент России Владимир Путин. Строительство реактора ведется государственной корпорацией «Росатом» в рамках заключенного межправительственного соглашения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал