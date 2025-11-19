Дорого и нет преступности: что туристам нужно знать об острове Кюрасао

Мало какие туристы добираются до острова Кюрасао Фото: Создано в Midjourney

Долгое время остров Кюрасао оставался не заметным местом для путешественников из России. Однако после того, как сборная Кюрасао впервые в истории пробилась на Чемпионат мира по футболу, люди заинтересовались загадочным небольшим островом на юге Карибского моря. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал URA.RU, что собой представляет остров Кюрасао и стоит ли посещать его туристам из России.

Где находится Кюрасао

Кюрасао расположен неподалеку от Бразилии Фото: Создано в Midjourney

Кюрасао — самоуправляемое государство в составе Королевства Нидерландов. Формально это часть Голландии, но с собственным парламентом, законами и культурой. Остров расположен в южной части Карибского моря, всего в 80 километрах от побережья Венесуэлы.

«Этот остров полностью ориентирован на туризм. И несмотря на то, что это Латинская Америка, преступность там находится, фактически, на нулевом уровне», — отметил Михаил Мальцев.

Столица Кюрасао, город Виллемстад, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его разноцветные голландские домики и мощеные набережные кажутся крошечной копией Амстердама, только под солнцем и у прозрачного моря.

Какой климат на острове Кюрасао

Остров расположен за пределами ураганного пояса, поэтому сезон штормов здесь практически отсутствует. Средняя температура круглый год держится на уровне +20…+31 градусов, а осадки минимальны — чуть больше 500 мм в год.

Ветер — постоянный восточный, поэтому даже зной ощущается мягко. Деревья диви-диви, символ Антильских островов, на Кюрасао всегда наклонены в одну сторону, словно показывая направление ветра. Климат делает остров идеальным местом для любителей пляжного отдыха, дайвинга и яхтинга.

Как попасть на Кюрасао туристу из России

Туристу придется сделать пересадку в Европе или Америке Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отправиться на отдых на Кюрасао из России — задача непростая. Прямых рейсов до острова не бывает, поэтому туристу придется лететь через Европу или Америку, отмечает глава Уральской ассоциации туризма.

«Раньше самыми удобными были рейсы есть из Картахены и Богаты. Но сейчас намного проще добраться из США, Амстердама, Сан-Пауло или других городов Бразилии», — предупредил Михаил Мальцев.

Конечно, такой маршрут сильно повышает цену путешествия. Стоимость перелета с пересадкой в Амстердаме может обойтись в более чем 1300 долларов на одного человека — чуть больше 100 тысяч рублей по текущему курсу.

Какая виза нужна для путешествия на Кюрасао

Для краткого отдыха на Кюрасао чаще всего оформляют Единую карибскую визу, которая позволяет находиться на острове до 90 дней и действует сразу в шести нидерландских карибских территориях. Виза бывает однократной и многократной, стоит 80 евро, не считая сервисного сбора. Рассматриваться решение на получение визы может от 15 до 45 рабочих дней. Пакет документов для получения визы стандартный: анкета, загранпаспорт, фото, билеты, страховка, финансы от 150–200 долларов в день и подтверждение проживания.

Дорого ли отдыхать на Кюрасао

Отправиться в путешествие на остров — дорогое удовольствие Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По словам Михаила Мальцева, Кюрасао — место недешевое. Помимо дорогого перелета, больше обычного придется заплатить и в местных магазинах: ведь это остров, и все товары завозятся с материка, что сказывается на цене.

А вот разброс по ценам проживания довольно сильный: есть как бюджетные места, так и дорогие известные пятизвездочные отели, как например Hyatt или Hilton. «Я бы рекомендовал селиться в бюджетные отели, так как на территории стран Карибского бассейна они имеют особый колорит, не сильно высоки по стоимости и подчеркивают индивидуальность острова», — отметил Михаил Мальцев.

Зачем ехать на Кюрасао

На острове Кюрасао точно понравится дайверам Фото: Создано в Midjourney

По словам Главы Уральской ассоциации туризма, на остров Кюрасао стоит отправляться лишь опытным туристам, которые уже успели повидать многие страны и хотят более эксклюзивного и уникального путешествия. Иначе можно найти куда более бюджетные места с большим количеством достопримечательностей и интересных мест для посещения.

«Туризм в Кюрасао, во-первых, для искушенных путешественников, которые много где были и едут с четкой целью побывать именно на этом острове. И во-вторых, для тех, кто имеет такую финансовую возможность», — считает Михаил Мальцев. «Так что это отдых из разряда эксклюзивного — человек сможет удивить своей поездкой друзей и компанию знакомых. На мой взгляд, это главное, что привлекает в этом острове».

Помимо уникальной истории о путешествии, туристы также смогут увидеть симпатичный город Виллемстад, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также на острове можно посетить крупный заповедник Кристоффель и позагорать на чистейшем пляже. Особое удовольствие получат дайверы — ведь на Кюрасао есть десятки мест, где можно нырять.

Много ли туристов отправляются в Кюрасао из России