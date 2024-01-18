18 января 2024

Жительница ХМАО отсудила почти 150 тысяч у интернет-магазина за некачественную одежду

В ХМАО женщина получила компенсацию за одежду плохого качества
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина получила более 130 тысяч за некачественную одежду Фото:

В ХМАО суд постановил выплатить жительнице Белоярского компенсацию в 134 тысячи рублей за некачественную одежду из интернет-магазина. Югорчанка заказала два трикотажных костюма и только на почте обнаружила, что фасон и размер не соответствуют заявленным, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

«Суд удовлетворил требования истицы о возврате денежных средств за товар, взыскание неустойки за нарушение срока удовлетворения требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы, компенсации морального вреда, а также штраф за то, что в добровольном порядке законные требования потребителя не удовлетворены. Общая сумма присужденных к выплате денежных средств составила 134331 рубль», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Оба костюма обошлись женщине в 6199 рублей. Претензии югорчанки к магазину остались без внимания, и она обратилась в суд. К делу подключился Роспотребнадзор, специалисты дали заключение по иску о защите прав потребителей, суд его удовлетворил, и женщина получила 21-кратную компенсацию за некачественный товар.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО житель засудил коммунальщиков за некачественную питьевую воду. При помощи няганских сотрудников Роспотребнадзора он добился права на чистую воду и компенсацию за оказание услуг ненадлежащего качества.

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В ХМАО суд постановил выплатить жительнице Белоярского компенсацию в 134 тысячи рублей за некачественную одежду из интернет-магазина. Югорчанка заказала два трикотажных костюма и только на почте обнаружила, что фасон и размер не соответствуют заявленным, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона. «Суд удовлетворил требования истицы о возврате денежных средств за товар, взыскание неустойки за нарушение срока удовлетворения требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы, компенсации морального вреда, а также штраф за то, что в добровольном порядке законные требования потребителя не удовлетворены. Общая сумма присужденных к выплате денежных средств составила 134331 рубль», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Оба костюма обошлись женщине в 6199 рублей. Претензии югорчанки к магазину остались без внимания, и она обратилась в суд. К делу подключился Роспотребнадзор, специалисты дали заключение по иску о защите прав потребителей, суд его удовлетворил, и женщина получила 21-кратную компенсацию за некачественный товар. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО житель засудил коммунальщиков за некачественную питьевую воду. При помощи няганских сотрудников Роспотребнадзора он добился права на чистую воду и компенсацию за оказание услуг ненадлежащего качества.
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