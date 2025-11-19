В Госдуме объяснили ракетную атаку ВСУ на Воронеж
В результате ударов пострадали крыши нескольких зданий (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
ВСУ старались нанести удары ракетами по Воронежу. Это вызвано неудачами Киева на фронте. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«И вот это — просто попытка ударить по мирному городу, попытка показать своим западным кураторам, что они что-то могут, а на самом деле ничего они не могут. И, собственно говоря, все», — приводит слова Картаполова telegram-канал RTVI. Ракеты, которыми ВСУ постарались ударить по городу, были сбиты российскими системами ПВО. После ударов были повреждены крыши нескольких зданий.
Пуск ракет производился из Харьковской области. Для ударов ВСУ использовались ракеты ATACMS.
