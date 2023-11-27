27 ноября 2023

Ректор Пермского университета прокомментировал слухи об уничтожении ботсада

Пермский университет сохранит ботанический сад
© Служба новостей «URA.RU»
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Ботанический сад ПГНИУ. Пермь, ботанический сад, цветы, редкие растения, фотографы на пленере
В ботаническом саду ПГНИУ много редких растений Фото:

Пермский классический университет (ПГНИУ) не планирует избавляться от ботанического сада, как непрофильного актива. Об этом заявил и. о. ректора вуза Игорь Германов, комментируя скандал, разразившийся ранее из-за просочившихся в СМИ документов.

«Я лично и все сообщество университета не допустит закрытия Ботанического сада. Сотрудники сада неправильно интерпретировали внутреннюю переписку. На самом деле, речь шла о территории университета на участке в микрорайоне Голый мыс. Сейчас этот участок не используется. Одним из вариантов его развития является создание питомника и природной зоны для жителей», — заявил Германов. Его слова распространила пресс-служба ПГНИУ.

Ранее в СМИ, ссылаясь на программу финансового оздоровления вуза, писали, что Ботанический сад ПГНИУ признан неэффективным подразделением, поэтому его планируется переделать в питомник для выращивания растений. Сотрудники ботсада в открытом письме потребовали от ректора разъяснений.

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Пермский классический университет (ПГНИУ) не планирует избавляться от ботанического сада, как непрофильного актива. Об этом заявил и. о. ректора вуза Игорь Германов, комментируя скандал, разразившийся ранее из-за просочившихся в СМИ документов. «Я лично и все сообщество университета не допустит закрытия Ботанического сада. Сотрудники сада неправильно интерпретировали внутреннюю переписку. На самом деле, речь шла о территории университета на участке в микрорайоне Голый мыс. Сейчас этот участок не используется. Одним из вариантов его развития является создание питомника и природной зоны для жителей», — заявил Германов. Его слова распространила пресс-служба ПГНИУ. Ранее в СМИ, ссылаясь на программу финансового оздоровления вуза, писали, что Ботанический сад ПГНИУ признан неэффективным подразделением, поэтому его планируется переделать в питомник для выращивания растений. Сотрудники ботсада в открытом письме потребовали от ректора разъяснений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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