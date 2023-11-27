Ректор Пермского университета прокомментировал слухи об уничтожении ботсада

Пермский классический университет (ПГНИУ) не планирует избавляться от ботанического сада, как непрофильного актива. Об этом заявил и. о. ректора вуза Игорь Германов, комментируя скандал, разразившийся ранее из-за просочившихся в СМИ документов.
«Я лично и все сообщество университета не допустит закрытия Ботанического сада. Сотрудники сада неправильно интерпретировали внутреннюю переписку. На самом деле, речь шла о территории университета на участке в микрорайоне Голый мыс. Сейчас этот участок не используется. Одним из вариантов его развития является создание питомника и природной зоны для жителей», — заявил Германов. Его слова распространила пресс-служба ПГНИУ.
Ранее в СМИ, ссылаясь на программу финансового оздоровления вуза, писали, что Ботанический сад ПГНИУ признан неэффективным подразделением, поэтому его планируется переделать в питомник для выращивания растений. Сотрудники ботсада в открытом письме потребовали от ректора разъяснений.
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