Роботы-сборщики и грузовики на электричестве: малый бизнес России представил технологии будущего

Россия поддерживает малые технологические компании, которые создают технологии будущего

В России продолжает расти количество малых технологических компаний — сейчас их зарегистрировано более 5,5 тысячи, что почти на полторы тысячи больше, чем в 2024 году. Такие компании создают технологии будущего — от робототехники до электромобилей. Об этом сообщил зампред правительства РФ Александр Новак в ходе проекта «Платформа Будущего: 100 проектов России. Экономика» в Национальном центре «Россия».

«Если компания проходит специальную экспертизу и попадает в реестр малых технологических компаний, она получает возможность пользоваться мерами государственной поддержки. Сегодня в этот реестр уже включено 5,5 тысячи компаний, а еще год назад их было около четырех тысяч», — рассказал Новак. Его слова передает URA.RU пресс-служба НЦ «Россия».

Зампред правительства объяснил, что малые технологические компании отличаются от других предприятий тем, что занимаются развитием технологий и могут получать упрощенную форму государственной поддержки. Для отнесения к этой категории выручка компании должна составлять до четырех миллиардов рублей, а деятельность — относиться к технологичным отраслям (всего около 60 направлений).

Среди примеров успешных малых технологических компаний — Technored, которая разрабатывает и внедряет робототехнические решения. Ее основатель Артем Лукин рассказал, что организация стремится сделать робототехнику доступной для широкого круга предприятий. В Москве компания разрабатывает, производит и патентует типовые роботизированные системы стоимостью 3,5 миллиона рублей — их производство и поставка занимают 8–10 рабочих дней.

Еще один пример — компания «Реват», которая занимается разработкой зарядных станций и прототипов электромобилей. Коммерческий директор компании Артем Тихонов сообщил, что благодаря государственной поддержке компания смогла приобрести современные станки и создать новые рабочие места. «Мы также являемся участниками Фонда „Сколково“, что позволило сэкономить на налогах и повысить зарплаты сотрудников. Государство активно поддерживает нас, предоставляя возможности участвовать в выставках в России и за рубежом», — отметил Тихонов.

Новак подчеркнул, что государство должно оказывать поддержку в обеспечении реализации и доступности продукции, производимой малыми технологическими компаниями, а также субъектами малого и среднего предпринимательства. Для этого необходимо формировать условия, способствующие созданию спроса и заключению долгосрочных контрактов, в том числе офсетных. По мнению Новака, выработка эффективных решений для поддержки предприятий возможна только при объединении усилий госорганов и бизнес-сообщества.