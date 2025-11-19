Экс-глава «ЮКОС» Ходорковский* признан террористом на территории РФ
19 ноября 2025 в 19:29
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Михаил Ходорковский* внесен в список террористов и экстремистов на территории России. Об этом сообщают данные Росфинмониторинга. Ранее экс-глава нефтяной компании "ЮКОС" числился в статусе иноагента.
