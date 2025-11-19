США пригрозили досрочно ужесточить санкции против «ЛУКОЙЛа»

Lukoil International GmbH владеет иностранными активами «ЛУКОЙЛа». Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) может досрочно отозвать лицензию, которая позволяет «ЛУКОЙЛу» вести переговоры и заключать сделки по продаже иностранных активов. Лицензия действует до 13 декабря, но ее могут аннулировать раньше, если усилия компании не будут считаться достаточными. Об этом говорится в разъяснениях Минфина США.

OFAC будет оценивать ситуацию по двум критериям: приведет ли сделка к полному разрыву «ЛУКОЙЛа» с Lukoil International GmbH и заблокирует ли средства, причитающиеся компании, до снятия санкций. «Лицензия может быть отозвана в любой момент, если Управление сочтет усилия недостаточными», — отмечается в разъяснениях американского ведомства, передает «Интерфакс».

В рамках объявленных санкций Минфин США разрешил до 13 декабря проведение определенных транзакций, связанных с переговорами и заключением сделок по продаже компании.

