США пригрозили досрочно ужесточить санкции против «ЛУКОЙЛа»
Lukoil International GmbH владеет иностранными активами «ЛУКОЙЛа».
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) может досрочно отозвать лицензию, которая позволяет «ЛУКОЙЛу» вести переговоры и заключать сделки по продаже иностранных активов. Лицензия действует до 13 декабря, но ее могут аннулировать раньше, если усилия компании не будут считаться достаточными. Об этом говорится в разъяснениях Минфина США.
OFAC будет оценивать ситуацию по двум критериям: приведет ли сделка к полному разрыву «ЛУКОЙЛа» с Lukoil International GmbH и заблокирует ли средства, причитающиеся компании, до снятия санкций. «Лицензия может быть отозвана в любой момент, если Управление сочтет усилия недостаточными», — отмечается в разъяснениях американского ведомства, передает «Интерфакс».
В рамках объявленных санкций Минфин США разрешил до 13 декабря проведение определенных транзакций, связанных с переговорами и заключением сделок по продаже компании.
В конце октября 2025 года «ЛУКОЙЛ» объявил о намерении продать зарубежные активы из-за санкций. Минфин США ввел ограничения 22 октября, а Евросоюз включил в санкционный список торговое подразделение компании. Европейская комиссия анализирует последствия возможной продажи активов «ЛУКОЙЛа» в странах ЕС.
