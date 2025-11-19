Логотип РИА URA.RU
Происшествия

США ввели санкции против семи российских компаний

19 ноября 2025 в 19:16
Почему компании и физлица попали в санкционный список, Минфин не указал

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Минфин США ввел новые санкции против семи российских организаций и пяти физических лиц. Это следует из данных, опубликованных на сайте министерства.

Под санкции входят дата-центр в российском городе Кириши, узбекистанская компания Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании компания Hypercore, компания Media Land и ее дочерняя структура, а также хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas. Среди физлиц числятся Максим Макаров, Юлия Панкова, Александр Волосовик, Илья Закиров и Кирилл Затолокин. Причина, по которой они попали в санкционный список, не называется.

Ранее США ввели новые санкции против России, которые затронули 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Об этом сообщал Минфин США.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

