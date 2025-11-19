США ввели санкции против семи российских компаний
Почему компании и физлица попали в санкционный список, Минфин не указал
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Минфин США ввел новые санкции против семи российских организаций и пяти физических лиц. Это следует из данных, опубликованных на сайте министерства.
Под санкции входят дата-центр в российском городе Кириши, узбекистанская компания Datavice Mchj, базирующаяся в Великобритании компания Hypercore, компания Media Land и ее дочерняя структура, а также хостинговая компания ML Cloud и сербский провайдер Smart Digital Ideas. Среди физлиц числятся Максим Макаров, Юлия Панкова, Александр Волосовик, Илья Закиров и Кирилл Затолокин. Причина, по которой они попали в санкционный список, не называется.
Ранее США ввели новые санкции против России, которые затронули 28 дочерних предприятий «Роснефти» и шесть дочерних компаний «Лукойла». Об этом сообщал Минфин США.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
