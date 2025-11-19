Маленький остров станет участником ЧМ-2026: как сборная Кюрасао попала на чемпионат

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сборные Панамы, Гаити и Кюрасао заняли первые места в своих отборочных группах зоны Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и завоевали право участвовать в чемпионате мира по футболу. Мировое первенство пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

При этом сборная Кюрасао впервые отправится на Мундиаль. О том, что известно о самой маленькой стране, которая примет участие в чемпионате — в материале URA.RU.

Как Кюрасао попала на чемпионат мира

Тренерует сборную Кюрасао Дик Адвокат Фото: Анна Мейер/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Особенность сборной Кюрасао в том, что ни один из ее игроков не родился на территории острова. Все 24 футболиста, собранные главным тренером Диком Адвокатом, родились в Нидерландах — в Амстердаме, Гронингене, Эммене, Харлеме, Роттердаме и других городах.

При этом Дик Адвокат, который ранее тренировал сборную России, столкнулся с определенными трудностями при формировании команды. «Полтора года я находился под большим давлением из-за некоторых игроков, которые все еще думали, что могут носить майки сборной Нидерландов, но, к счастью, они выбрали Кюрасао», — заявил он.

В первом же матче команда разгромила соперников с Барбадоса со счетом 4:1. Затем сборная взяла победу над командами Арубы (2:0), Сент-Люсии (4:0) и Гаити (5:1).

«Наше начало вызвало определенный скептицизм. Это неудивительно. Но вскоре они поняли, что мы приехали на Кюрасао не загорать», — вспоминал помощник Адвоката Кор Пот.

К финальному третьему этапу отбора сборная Кюрасао подходила уже в качестве одного из претендентов на путевку в заключительную часть турнира. Команда заняла первое место в группе, опередив сборные Ямайки, Тринидада и Тобаго и Бермудских островов.

Кюрасао — самая маленькая страна на Мундиале

Кюрасао — небольшое государственное образование. С 1954 по 2010 год оно входило в состав Нидерландских Антильских островов вместе с Арубой, Бонэйром, Сабой, Синт-Эстатиусом и Синт-Мартеном. Последние 15 лет Кюрасао обладает статусом автономного государства в составе Нидерландов. Все граждане Кюрасао имеют нидерландский паспорт и пользуются теми же правами, что и жители Европейского союза.

Население острова — около 155 тысяч человек. Это сопоставимо, например, с населением Норильска или Пятигорска. Площадь Кюрасао составляет всего 444 квадратных километра — это меньше, чем площадь таких городов, как Орск и Махачкала. Кюрасао забрало у Кабо-Верде (4033 квадратных километра) статус самой маленькой страны, которая выступит на Мундиале.

Расположенный вне зоны действия ураганов, остров характеризуется отсутствием ярко выраженного сезона штормов. В течение всего года здесь наблюдается умеренно теплый климат с температурным диапазоном от +20 до +31 градуса. Годовое количество осадков не превышает 500 миллиметров.