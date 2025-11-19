Суд вновь отказался рассматривать иск к Пугачевой

Иск на Пугачеву подавал ветеран Афганистана Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Московский суд вернул адвокату и ветерану Афганистана Александру Трещеву иск к российской певице Алле Пугачевой. Об этом свидетельствуют данные суда

«Суд вынес определение о возвращении искового заявления», — говорится в материале. Текст передает РИА Новости. Ранее заявление было оставлено без движения для устранения недостатков, но Трещев не смог их исправить.

Всего ветеран Афганистана Александр Трещев шесть раз пытался добиться рассмотрения иска — он подавал его в Тверской, Савеловский и Пресненский суды Москвы (в некоторые по два раза), а также в Одинцовский суд Московской области. Из четырех попыток рассмотреть иск в суде три завершились отказом.

Интервью с Примадонной было опубликовано 10 сентября на канале «Скажи Гордеевой» (Катерина Гордеева признана Минюстом РФ иноагентом). После этого Трещев обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Он заявил, что воспринял высказывания певицы как направленные против него, и потребовал компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей.