Минпромторг хочет внедрить единую весовую единицу измерения товаров
В новой редакции правил торговли может быть установлена единая весовая единица измерения товаров
Минпромторг планирует изменить правила розничной торговли, чтобы сделать цены в магазинах более понятными для покупателей. Согласно новым правилам, все магазины должны будут использовать единый стандарт указания веса товаров — только в килограммах или только в граммах. Об этом сообщают «Известия».
«Минпромторг планирует переиздать Правила продажи по договору розничной купли-продажи. В обновленном документе может быть закреплена единая весовая единица измерения товаров — килограммы или граммы. Об этом свидетельствует ответ руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой на обращение председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова», — пишут «Известия».
Инициатива появилась после обращения депутата Ярослава Нилова в Роспотребнадзор. Парламентарий отметил, что торговые сети часто вводят покупателей в заблуждение, из-за чего человек не всегда может сразу понять реальную стоимость товара.
Однако в Ассоциации компаний розничной торговли считают, что новые правила не нужны. По мнению представителей бизнеса, действующее законодательство уже обязывает магазины указывать цену за единицу товара и стоимость за килограмм.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против практики изменения цен на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты. По словам Набиуллиной, дифференциация цен затрудняет отслеживание возможных злоупотреблений со стороны продавцов. Она подчеркнула, что стоимость товара должна быть единой независимо от выбранного покупателем способа расчета.
